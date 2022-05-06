В Минкультуры опровергли «приказ» об отсрочке для особо ценных работников культуры

Приказ об отсрочке для работников культуры «в условиях грядущей всеобщей мобилизации», копия которого публиковалась в Telegram-каналах, является фейком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.



Министерство культуры РФ не подтвердило существование документа «О предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях грядущей всеобщей мобилизации», назвав его фейком. Копию приказа, якобы подписанного первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным, ранее опубликовали ряд каналов в Telegram.

В распространяемом тексте заключалось обращение к департаменту правового регулирования с целью создать списки «ценных сотрудников», которые не подлежат мобилизации.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что для быстрого завершения военной спецоперации «надо было начинать мобилизацию в первые же дни операции».

