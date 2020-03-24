В Минкомсвязи опровергли «критерии» для «бесплатных» сайтов

Минкомсвязь опровергла наличие критериев, которые якобы предъявляются для социально значимых сайтов — доступ к ним должен предоставляться бесплатно всеми операторами.

«Эти критерии неактуальные и не соответствуют действительности», сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что социально значимые ресурсы должны находиться в российской доменной зоне, работать с программным обеспечением из соответствующего российского реестра.

Кроме того, провайдер хостинга сайта должен быть зарегистрирован как юридическое лицо в России, а владелец сайта — обязательном быть гражданином РФ.

Напомним, поручение обеспечить в стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам президент РФ Владимир Путин дал после оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

