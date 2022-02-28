В МИД сообщили о вывозе россиян, застрявших в ЕС из-за закрытия авиасообщения
Российская Федерация ведёт работу по возвращению граждан РФ из стран Европейского союза, которые закрыли авиасообщение из-за событий на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.
Он напомнил, что по этому вопросу есть соответствующее поручение правительства. Данной темой занимаются сейчас министерство транспорта, Федеральное агентство по туризму, МИД.
Евросоюз принял решение с 28 февраля полностью закрыть свое воздушное пространство для России. Приземляться, взлетать или пролетать над его территорией запрещено любым воздушным судам, которые эксплуатируют авиаперевозчики РФ, в том числе, не зарегистрированным в стране самолетам, но которые находятся в собственности или выполняют чартер, либо контролируются любым российским физическим или юридическим лицом.
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в Европу из-за санкций. Компании обещают полный возврат денег за билеты клиентам автоматически.
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