В МИД Казахстана заявили, что Тине Канделаки запретят въезд в страну
Телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, пишет КазТАГ.
По словам дипломата, власти Казахстана принимают ограничительные меры при необходимости.
«Не требуйте ... этого [списка, кому запрещен въезд] сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она [Канделаки] и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — указал Смадияров.
Ранее Тина Канделаки опубликовала в Telegram пост о вытеснении в Казахстане русского языка. Медиаменеджер отметила, что казахстанский Минтранс решил заменить русские названия нескольких железнодорожных станций на казахские. Канделаки назвала ситуацию опасной и напомнила об опыте Прибалтики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала директор ТНТ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru