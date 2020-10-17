В Мичуринске скончалась праправнучка Александра Пушкина

«Да, Галина Северьяновна (Усова – прим. НСН) ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска», - отметил Галкин.

Галина Усова – прапраправнучка русского классика Александра Пушкина по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Усова, родившаяся в 1938 году, поступила в Плодоовощной институт (Мичуринский ГАУ – прим. НСН) в 1957 году. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, она является одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

