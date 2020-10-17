В Мичуринске скончалась праправнучка Александра Пушкина

Праправнучка русского поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова ушла из жизни на 82-м году жизни в Мичуринске Тамбовской области Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрия Галкина.

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«Да, Галина Северьяновна (Усова – прим. НСН) ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска», - отметил Галкин.

Галина Усова – прапраправнучка русского классика Александра Пушкина по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Усова, родившаяся в 1938 году, поступила в Плодоовощной институт (Мичуринский ГАУ – прим. НСН) в 1957 году. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, она является одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

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