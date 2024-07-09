В метро Москвы начали тестировать шеринг зонтов

Новый сервис «ЗонтБери» по выдаче зонтов в аренду начали тестировать в метро Москвы. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Идею шеринга зонтов придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч командного интенсива «Стартап-студия». Новинка уже доступна на станциях столичного метро «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2-5, а также между №6 и 7).

«Сам сервис заработает с 10 июля. На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому они смогут ознакомиться с тарифами аренды», — указали в дептрансе.

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