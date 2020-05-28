В МЧС сообщили о надвигающемся на Подмосковье шторме
В пятницу, 29 мая, в Подмосковье испортится погода. Регион ожидают ливни и град, предупреждает пресс-служба областного управления МЧС.
С 9:00 до 21:00 ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. При этом на некоторые муниципалитеты обрушится град, возможны грозы с усилением ветра — порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Жителей и гостей области призвали не выходить из дома без крайней нужды, а также не пользоваться электроприборами и телефонами. Кроме того, в случае нахождения на улице не стоит прятаться под деревьями, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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