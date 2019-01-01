В МЧС россиянам рассказали, где и как правильно жарить шашлыки

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что не видят никакой проблемы в том, что россияне жарят шашлыки на природе. Однако, как отмечает РИА Новости, спасатели подчеркнули, что это надо делать, соблюдая необходимые меры безопасности.

В МЧС уточнили, что в период майских праздников, которые в этом году будут достаточно продолжительными, сотрудники ведомства будет работать в усиленном режиме. Кроме того, в ведомстве представили основные требования к любителям шашлыков. В частности, во время жарки мяса на мангале в радиусе 2 метров от источника огня не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей. Также расстояние до ближайших построек не должно быть меньше пяти метров. Площадка для мангала должна быть расчищена от листвы, сухой травы и мусора.

Как напоминает Ura.ru, в мае россияне будут отдыхать девять дней — 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, длинные майские выходные несут «сплошную пользу». В большей мере её ощутят те россияне, которые давно не были в отпуске.

