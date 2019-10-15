В МЧС рассказали, как выжить в автоаварии
МЧС выпустило рекомендации о том, как выжить и избежать получения серьезных травм в случае ДТП, сообщает RT.
Так водителям рекомендовали по возможности любым способом уходить от лобового столкновения с другой машиной. В МЧС подчеркнули, что лучше уйти в кювет или врезаться в забор, кустарник или даже дерево.
Кроме того, в случае неизбежного столкновения с неподвижным предметом рекомендуется бить всем бампером, нежели левым или правым крылом, пишут «Известия».
Пассажирам на задних сиденьях в случае столкновения посоветовали упасть на пол, а если рядом находится ребенок – накрыть его собой. После ДТП необходимо максимально быстро покинуть машину.
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