В МЧС рассказали, как выжить в автоаварии

МЧС выпустило рекомендации о том, как выжить и избежать получения серьезных травм в случае ДТП, сообщает RT.

Так водителям рекомендовали по возможности любым способом уходить от лобового столкновения с другой машиной. В МЧС подчеркнули, что лучше уйти в кювет или врезаться в забор, кустарник или даже дерево.

Кроме того, в случае неизбежного столкновения с неподвижным предметом рекомендуется бить всем бампером, нежели левым или правым крылом, пишут «Известия».

Пассажирам на задних сиденьях в случае столкновения посоветовали упасть на пол, а если рядом находится ребенок – накрыть его собой. После ДТП необходимо максимально быстро покинуть машину.

