В МЧС предупредили об опасности купания в песчаных карьерах
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян напомнил о штрафах за купание в неположенных местах.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН назвал песчаные карьеры самыми опасными для купания.
«Есть песчаные карьеры, лесные озера, пруды. Гибель в основном происходит в местах, которые не отведены для купания. Хотелось бы, чтобы на местах на это больше обратили внимания. Песчаные карьеры – это очень опасно, там резко глубина может достигать 12 метров. Также нужно помнить, что нельзя детей одних оставлять у воды. У нас определены штрафы за купание в неположенных местах», - предупредил он.
Ранее Максим Аршакян в пресс-центре НСН рассказал о проверке пляжей в области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru