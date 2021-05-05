В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 6 мая

Столичное управление МЧС предупредило об ожидаемом сильном ветре в Москве в четверг 6 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно метеорологическому прогнозу, скорость ветра будет достигать 20 м/с. Уточняется, что непогода ожидается с полудня до 20 вечера.

В МЧС призвали автоводителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию между машинами и парковать автомобили вдали от деревьев.



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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
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