В МЧС предупредили о штрафах за разведение огня возле домов

Сотрудники МЧС будут проводить профилактические рейды по соблюдению противопожарных правил во время майских праздников в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал 360.

Первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что необходимо оборудовать специальное место для приготовления шашлыков, чтобы не получить штраф.

По новым нормативам от костра до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров, сообщает Ura.ru.

Отмечается также, что МЧС планирует провести рейды и по лесопарковым зонам города, где открытый огонь должен быть удален от широколиственного леса на 30 метров, от хвойного – на 100.

Напомним, что в начале года в России вступили в силу новые правила для дачников, согласно которым теперь нельзя сжигать мусор на участке, а также создавать свалки горючих отходов на землях, предусмотренных для общего пользования.

