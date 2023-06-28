В МЧС предупредили о штрафах за купание в необорудованных местах
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян отметил, что физическим лицам грозит штраф в размере 1000 рублей.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН рассказал о штрафах за купание в неположенных местах.
«В Московской области буквально месяц назад вышел закон. Он определяет порядок купания. На физические лица в первый раз накладывается штраф в размере тысячи рублей. На административные – 5 тысяч, на юрлиц - до 15 тысяч. Если повторное нарушение, штраф удваивается. Это только ввели, раньше этого не было», - отметил он.
В Москве в этом году для купания оборудованы 13 пляжей, заявил государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru