В МЧС предупредили о штрафах за купание в необорудованных местах

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян отметил, что физическим лицам грозит штраф в размере 1000 рублей.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН рассказал о штрафах за купание в неположенных местах.

«В Московской области буквально месяц назад вышел закон. Он определяет порядок купания. На физические лица в первый раз накладывается штраф в размере тысячи рублей. На административные – 5 тысяч, на юрлиц - до 15 тысяч. Если повторное нарушение, штраф удваивается. Это только ввели, раньше этого не было», - отметил он.

В Москве в этом году для купания оборудованы 13 пляжей, заявил государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШтрафыМосковская ОбластьПляжи

Горячие новости

Все новости

партнеры