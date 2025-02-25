В МЧС объяснили, в какую сторону должны открываться входные двери в квартире

Направление открывания выходных дверей квартир в многоквартирных жилых домах не нормируется, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Таким образом, двери могут открываться в одну и другую сторону, по решению управляющей компании или собственника. При этом граждане не могут самовольно без предупреждения направлять направление дверей.

До этого в СМИ появились десятки публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ до 15 тысяч рублей, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения.

В Госдуме эту информацию опровергли. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает «Радиоточка НСН».

