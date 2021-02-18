В марте возобновится чартерное сообщение между Россией и курортами Египта
Египет и Россия возобновляют чартерные авиарейсы между российскими городами и египетскими курортами в марте, однако точная дата начала авиаперевозок неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.
В министерстве рассказали, что между странами достигнута "принципиальная договоренность" о возвращении рейсов. По данным ведомства, для определения точной даты возобновления перелетов необходимо согласовать технические детали и организовать логистику.
ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации от российских властей.
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