В Макариево-Унженском мужском монастыре провели великий чин освящения Макариевского храма

Епископ Галичский и Макарьевский Алексий возглавил богослужение в Свято-Троицком Макариево-Унженском монастыре 6 августа. Чин освящения Макариевского храма был проведен после установки в нем нового иконостаса. Пятирядный иконостас создали в мастерской тверского иконописца Глеба Мамонова при поддержке Фонда Макария Унженского.



Наместник монастыря игумен Варфломей рассказал, что работы были завершены накануне дня памяти преподобного Макария Унженского, а эта дата является большим праздником для прихожан, паломников и братии монастыря.



Богослужения в монастыре, имевший до Октябрьской революции славу «Северной Лавры» не совершались почти 70 лет — с 1929 года, когда был закрыт последний храм на его территории, до 1993 года. В годы советской власти на монастырской земле размещали машинно-тракторную станцию, склады зерна и дров, узел связи и спортивную базу. В это же время были уничтожены иконостасы, библиотека, архив, ризница монастыря, а также бесследно исчезла чудотворная Макарьевская икона Божией Матери. Восстановительные работы ведутся сегодня при поддержке Благотворительного фонда Макария Унженского.



В день памяти основателя монастыря преподобного Макария Унженского, 7 августа, было проведено большое церковное торжество с участием архипастырей и приглашенного духовенства. Богослужение возглавил постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В службе приняли участие митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря игумен Варфоломей с братией монастыря в священном сане, а также представители Фонда Макария Унженского.

