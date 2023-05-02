В мае в Москве снова заработают павильоны «Здоровая Москва»

Монтаж павильонов «Здоровая Москва», которые начнут работу в середине мая, продолжается в столице, проверить здоровье можно будет в 46 московских парках, скверах и зонах отдыха. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, вскоре будет запущен уже четвертый сезон проекта «Здоровая Москва», за все время горожане прошли проверку здоровья в столичных парках более миллиона раз.

«Мы стараемся сделать так, чтобы следить за своим здоровьем было легко и удобно, поэтому расположили павильоны здоровья в 46 парках в разных районах Москвы и организовали удобный график работы – ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Таким образом москвичам будет проще выделить время на обследование, ведь сделать это можно будет, например, после работы или гуляя в парке на выходных», — поделилась Ракова.

Горожане смогут бесплатно пройти широкий спектр исследований, превышающий федеральный стандарт, выявив возможные заболевания еще на ранних стадиях. Осмотр займет всего один час.

Ракова подчеркнула, что участие в проекте «Здоровая Москва» стало не просто ежегодным чек-апом, а индикатором осознанного и ответственного отношения к себе. В павильонах можно проверить ключевые показатели здоровья, выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, проконсультироваться со специалистами. Результаты исследований сохранят в электронной медицинской карте.

В расширенную программу «Здоровой Москвы» входит более 11 исследований, направленных на выявление сахарного диабета, болезней дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и других. Перенесшие коронавирусную инфекцию горожане могут пройти дополнительные исследования для оценки рисков развития заболеваний. Обследование доступно для москвичей старше 18 лет, прикрепленных к поликлиникам города.

