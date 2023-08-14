В «Лужниках» пройдет мастер-класс с участием тайных обитателей водоемов

В рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» 15 августа пройдет мастер-класс «Флора и фауна водоемов под микроскопом», в рамках которого всем желающим расскажут про скрытый мир рек и прудов.

Кроме того, участников мастер-класса познакомят с методом биотестирования и дадут возможность самим поучаствовать в эксперименте. При этом вход на мероприятие бесплатный.

«Мастер-класс будет состоять из двух частей. Первая часть это мини-лекция с презентацией, в ходе которой посетителей познакомят с обитателями водоемов, не видимыми невооруженным глазом. Мы знаем, что там могут быть рыбы, лягушки, еще кто-то, но есть огромный мир, который скрыт. Его населяют представители разных классов: это и бактерии, и водоросли, и животные в виде различных рачков, и даже грибы. Будет показано, как это все выглядит под микроскопом. Это обитатели российских пресноводных водоемов, рек и озер», - сообщила НСН начальник аналитической лаборатории ГПБУ «Мосэкомониторинг» столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Марина Петрова.

По ее словам, вторая часть мастер-класса будет еще интереснее. Там москвичи смогут сами стать экспериментаторами.

«Во второй части мы расскажем о методе биотестирования объектов окружающей среды и про то, какие бывают тест-объекты. В нашей лаборатории исследуются два тест-объекта, это одноклеточные зеленые водоросли (Scenedesmus quadricauda) и речные рачки дафнии. Участники мастер-класса увидят, как готовится препарат для просмотра под микроскопом, и попробуют сами его сделать. У кого не будет получаться, тем помогут. Микроскоп будет выведен на большой экран. Это очень интересная и познавательная часть», - отметила Марина Петрова.

Начальник аналитической лаборатории «Мосэкомониторинга» также пояснила, что такое биотестирование.

«Метод биотестирования – это метод анализа не по определенным химическим или физическим показателям, а интегральный, показывает состояние того или иного объекта. Тест-объекты – это организмы или растения. Их специально выращивают в стандартных условиях, помещают в пробу и сравнивают, как ведет себя объект в нормальных условиях и в тестируемой среде. Тестировать можно воду, водные вытяжки из отходов, по которым определяется класс опасности. Для воды мы определяем категорию токсичности, в зависимости от состояния тест-объекта. Можно тестировать любую воду – и из-под крана, и из водоемов. Обычно это природная вода», - разъяснила она.

По словам Петровой, такие мастер-классы популярны среди школьников, которые после занятий понимают, что безобидный на первый взгляд мусор может разрушить невидимый и хрупкий водный мир.

«Мастер-класс будет проходить с 12:00 до 18:00 в павильоне №1 в «Лужниках», прийти туда может любой желающий. В рамках Урбанистического форума уже были подобные мастер-классы 1 и 8 августа, следующие состоятся 15 и 29 августа. Когда мы проводили первый мастер-класс, это вызвало большой интерес у школьников. Их с удовольствием слушали и дети, и родители. Есть ограничения «6+», потому что ведется работа со стеклом, а совсем маленькие дети теоретически могут его сжать или неудачно взять. К нам приходят и дети с родителями, и компании молодежи. После мастер-классов их участники понимают, почему нельзя загрязнять окружающую среду. Когда кто-то что-то вылил, внешне это кажется безобидным, но живые организмы, биотесты могут среагировать на это загрязнение и показать, что не все хорошо», - заключила собеседница НСН.

Московский урбанистический форум-2023 проходит с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в «Лужниках», Гостином Дворе, «Манеже» и парке «Зарядье».

