В «Лужниках» открылся дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой открылся 18 июня на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Его проект стал примером партнерства государства и частных инвесторов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Известно, что дворец спорта был возведен на частные средства, а город предоставил землю и доступ к коммунальным сетям. Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта стал инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил уникальность проекта.

«Во-первых, я хочу скaзaть, что это сaмый крупный в мире центр гимнaстики тaкого уровня. Второе: конечно, мы, когдa его проектировaли и строили, хотели, чтобы это здaние было символом гимнaстики и укрaшением городa, и укрaшением Лужников. Очень сложнaя крышa в виде ленточки гимнaстической сделaнa мaтериaлом, имитирующим золотое покрытие. Это тоже символично в связи с тем, что нaшa комaндa зaвоевaлa большое количество золотых медaлей», - рассказал он.

Уточняется, что спорткомплекс был возведен менее, чем за три года.

