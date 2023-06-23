«В лучших традициях пионерии»: В Госдуме оценили перспективы движения детей и молодежи

Молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН.

«Я очень рада, что в нашей стране создано сильное единое движение детей и молодежи. Оно поддерживает все лучшие традиции пионерии, даже ее организационные основы. Это полностью сетевая организация, которая будет организована в каждом учебном заведении. Возрождать еще одно движение уже неактуально, нужно брать в «Движение первых» лучшее наследие пионерии», - отметила она.

В 2023 году День молодежи отметят в новую дату - 24 июня. Ранее этот праздник проходил 27 июня, но в этом году президент утвердил новое решение. Праздник перенесен на последнюю субботу июня по многочисленным просьбам студентов.

