В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя
Суд над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым начался в Лондоне, экс-чиновника подозревают в нарушении санкционного режима. Об этом пишет Bloomberg.
Бывший губернатор, его супруга Екатерина и брат Алексей обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате крупных сумм за обучение детей в частной школе, несмотря на санкции.
Дмитрия Овсянникова задержали 22 января прошлого года в Лондоне по подозрению в отмывании денег и нарушении санкционного режима. С 2017 по 2022 год бывший губернатор находился под санкциями Евросоюза, Великобритании и США. В 2022-м суд аннулировал решения о продлении рестрикций против него за последние два года. Однако Британия в том же году продлила санкции против экс-чиновника. Известно, что в январе 2023-го Овсянников получил британский паспорт. При этом экс-губернатор предоставил недостоверные данные для открытия счета в банке, куда его супруга перевела £76 тысяч.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя в 2016-2019 годах, позже он работал замминистра промышленности и торговли РФ, напоминает Ura.ru.
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