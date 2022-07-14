В ЛНР погибли 72 человека с момента обострения вооруженного конфликта

Посол Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что с 17 февраля жертвами украинской агрессии стали 72 человека. Об это он написал в своем Telegram-канале.

«С 17 февраля жертвами агрессии Украины в ЛНР стал 291 мирный житель: 72 человека погибли, 219 – получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и девятнадцать детей получили ранения», - написал Мирошник.

Военная спецоперация России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин во время обращения к россиянам назвал ее целью защиту жителей Донбасса от нацизма. Также в качестве цели называлась демилитаризация Украины.

