В ЛНР погибли 72 человека с момента обострения вооруженного конфликта
Посол Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что с 17 февраля жертвами украинской агрессии стали 72 человека. Об это он написал в своем Telegram-канале.
«С 17 февраля жертвами агрессии Украины в ЛНР стал 291 мирный житель: 72 человека погибли, 219 – получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и девятнадцать детей получили ранения», - написал Мирошник.
Военная спецоперация России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин во время обращения к россиянам назвал ее целью защиту жителей Донбасса от нацизма. Также в качестве цели называлась демилитаризация Украины.
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