В Липецкой области введут пропуска на передвижение

Власти Липецкой области объявили о внедрение пропускной системы передвижения граждан в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее заявление сделал глава региона Игорь Артамонов в эфире местного телевидения.

Отмечается, что в первую очередь пропускная система контроля будет введена в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине. Как стало известно агентству, запуск системы в этих городах планируется в период с 15 по 17 апреля.

По последним данным, в регионе подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Отметим, что в регионе действует режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион из Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей.

