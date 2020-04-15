В Липецкой области введут пропуска на передвижение
Власти Липецкой области объявили о внедрение пропускной системы передвижения граждан в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее заявление сделал глава региона Игорь Артамонов в эфире местного телевидения.
Отмечается, что в первую очередь пропускная система контроля будет введена в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине. Как стало известно агентству, запуск системы в этих городах планируется в период с 15 по 17 апреля.
По последним данным, в регионе подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Отметим, что в регионе действует режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион из Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей.
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