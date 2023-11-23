Демограф Ракша: Число абортов в России за 35 лет снизилось в 14 раз

В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года, снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно, рассказал демограф Алексей Ракша, передает РИА Новости.

По его словам, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. В таком случае молодые люди будут внимательнее относится к контрацепции или вообще меньше станут заниматься сексом, считает он.

Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту

Ранее депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли проект регионального закона, согласно которому за склонение женщин к аборту предусмотрена административная ответственность. В частности, парламентарии абсолютным большинством голосов признали склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.

Также в Госдуме активно борются за лишение прав частных клиник проводить аборты. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова ранее также назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ДемографияАбортыБеременность

Горячие новости

Все новости

партнеры