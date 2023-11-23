Демограф Ракша: Число абортов в России за 35 лет снизилось в 14 раз
В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года, снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно, рассказал демограф Алексей Ракша, передает РИА Новости.
По его словам, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. В таком случае молодые люди будут внимательнее относится к контрацепции или вообще меньше станут заниматься сексом, считает он.
Ранее депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли проект регионального закона, согласно которому за склонение женщин к аборту предусмотрена административная ответственность. В частности, парламентарии абсолютным большинством голосов признали склонение к искусственному прерыванию беременности угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.
Также в Госдуме активно борются за лишение прав частных клиник проводить аборты. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова ранее также назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru