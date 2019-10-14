«Лига защиты врачей»: Отделения реанимации должны стать удобнее

Минздрав переработал правила посещения пациентов реанимации. Теперь среди посетителей могут быть как родственники, так и коллеги по работе. Кроме этого, предложено снять ограничения на посещение детьми в возрасте до 12 лет и количественные рамки для посетителей.

Согласно тексту, подготовленного Минздравом приказа, разрешение на посещение сможет дать сам пациент либо его ближайшие родственники. В случае, когда пациент находится без сознания, а родственники отсутствуют, то решение о посещении принимает заведующий отделением.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН выразил надежду, что правительство также пересмотрит стандарты строительства отделений реанимации.

«Хотелось бы, чтобы в будущем у нас начали строить более удобные реанимационные отделения, с лучшим профилем, который будет удобен для посещения, как самим пациентам, так и родственникам, и медперсоналу. Этот момент необходимо учитывать», - сказал Гальперин.

Отмечается, что родственники смогут находиться с пациентом в больнице и в ночное время, но только с письменного разрешения заведующего отделением или главного врача. График посещений каждого отдела реанимации после вступления в силу приказа Минздрава больницы смогут устанавливать самостоятельно.