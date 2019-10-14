«Лига защиты врачей»: Отделения реанимации должны стать удобнее
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» в эфире НСН поддержал разрешение Минздрава РФ на посещение пациентов в реанимации родными и коллегами.
Минздрав переработал правила посещения пациентов реанимации. Теперь среди посетителей могут быть как родственники, так и коллеги по работе. Кроме этого, предложено снять ограничения на посещение детьми в возрасте до 12 лет и количественные рамки для посетителей.
Согласно тексту, подготовленного Минздравом приказа, разрешение на посещение сможет дать сам пациент либо его ближайшие родственники. В случае, когда пациент находится без сознания, а родственники отсутствуют, то решение о посещении принимает заведующий отделением.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН выразил надежду, что правительство также пересмотрит стандарты строительства отделений реанимации.
«Хотелось бы, чтобы в будущем у нас начали строить более удобные реанимационные отделения, с лучшим профилем, который будет удобен для посещения, как самим пациентам, так и родственникам, и медперсоналу. Этот момент необходимо учитывать», - сказал Гальперин.
Отмечается, что родственники смогут находиться с пациентом в больнице и в ночное время, но только с письменного разрешения заведующего отделением или главного врача. График посещений каждого отдела реанимации после вступления в силу приказа Минздрава больницы смогут устанавливать самостоятельно.
Прописаны в документе и случаи, когда в посещении может быть отказано – при проведении санитарной обработки, при работе реаниматологов по возвращению пациента к жизни, перевязывании его или соседей по палате, а также при гигиенических процедурах.
Гальперин отметил, что обеим сторонам – пациентам с их посетителями и медперсоналу – необходимо быть готовыми к затяжному периоду адаптации к новым нормам.
«В документе определено, что посещение не должно представлять собой помеху работе отделения. Если будет какая-то срочная ситуация в отделении, то всегда можно прекратить это посещение, например, если оно будет создавать помехи медработникам, которые выполняют какие-то медпроцедуры. Медперсонал для этого и существует, чтобы решить такой вопрос. Единственное, что может потребоваться, это какое-то время, чтобы привести нововведения в цивилизованный вид, избежать, возможно, каких-то злоупотреблений. Но со временем, думаю, все утрясется. Во всем цивилизованном мире реанимация это не запрет на посещение. Попробовать необходимо, чтобы понять, какие проблемы есть, чтобы понимать, как их решать», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что посетитель также должен соответствовать ряду требований – перед посещением реанимационного отделения нельзя принимать алкоголь и запрещенные препараты, курить, проносить дурно пахнущие предметы, быть в грязной одежде. Бахилами, шапочками и халатами посетителей должны будут обеспечить в больнице.
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