В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова

Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров останется в больнице еще на несколько дней. Об этом рассказал директор театра Марк Варшавер.

Он уточнил, что состояние худрука «замечательное». Варшавер также пояснил, что поскольку Захаров попал в больницу с двухсторонним воспалением легких, то быстрой выписки ожидать не стоит.

Варшавер рассказал, что врачи советуют Захарову побыть в больнице еще в течение трех-пятя дней. В связи с этим, худрук пропустит сбор труппы, которые намечены на 3 сентября.

О том, что Зaхaров попaл в больницу, сообщaлось 20 aвгустa. Отмечaлось, что 85-летний режиссер был достaвлен в реaнимaцию.



