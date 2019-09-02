В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова
Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров останется в больнице еще на несколько дней. Об этом рассказал директор театра Марк Варшавер.
Он уточнил, что состояние худрука «замечательное». Варшавер также пояснил, что поскольку Захаров попал в больницу с двухсторонним воспалением легких, то быстрой выписки ожидать не стоит.
Варшавер рассказал, что врачи советуют Захарову побыть в больнице еще в течение трех-пятя дней. В связи с этим, худрук пропустит сбор труппы, которые намечены на 3 сентября.
О том, что Зaхaров попaл в больницу, сообщaлось 20 aвгустa. Отмечaлось, что 85-летний режиссер был достaвлен в реaнимaцию.
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