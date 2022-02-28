В ЛДПР раскрыли информацию о состоянии Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский постепенно выздоравливает, ему требуется реабилитация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР в Государственной думе. Там подчеркнули , что все анонимные сообщения о способах лечения политика не соответствуют действительности.

По словам представителя пресс-службы партии, конкретные способы лечения определяют медики, официально такие сведения не оглашаются. Всё остальное относится к области слухов, подчеркнули в пресс-службе.

Министерство здравоохранения 9 февраля подтвердило, что Владимир Жириновский 2 февраля был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Представители ЛДПР неоднократно заявляли, что лидер партии на больничной койке продолжает работать с документами.

