В Латвии повредили мемориал «Курган дружбы»
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту повреждения «Кургана дружбы» со стороны Латвии.
Местные власти демонтировали мемориальные плиты. Памятник расположен на российской, белорусский и латвийской территориях. Он свидетельствует о памяти партизанских отрядов.
«Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», - говорится в заявлении СК.
Всем причастным лицам будет дана правовая оценка.
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