В Кызыле произошли нападения на мигрантов после фейков о ВИЧ
В Кызыле произошли нападения на мигрантов, сообщает RT.
Это случилось после фейка в соцсетях о том, что несовершеннолетняя была инфицирована ВИЧ из-за нападения иностранца. В правительстве региона назвали это «вбросом», в результате чего произошло несколько групповых нападений на представителей «разных среднеазиатских диаспор в Кызыле».
Пострадали несколько иностранцев. Правоохранительные органы установили личности причастных к драке, их задержали.
Ранее Следственный комитет возбудил дело после нападения в школе Краснодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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