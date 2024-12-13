В Кызыле произошли нападения на мигрантов после фейков о ВИЧ

В Кызыле произошли нападения на мигрантов, сообщает RT.

Это случилось после фейка в соцсетях о том, что несовершеннолетняя была инфицирована ВИЧ из-за нападения иностранца. В правительстве региона назвали это «вбросом», в результате чего произошло несколько групповых нападений на представителей «разных среднеазиатских диаспор в Кызыле».

Пострадали несколько иностранцев. Правоохранительные органы установили личности причастных к драке, их задержали.

Ранее Следственный комитет возбудил дело после нападения в школе Краснодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

