В Кузьминках к весне достроят торговый центр с гастропространством
Работы по строительству торгового центра в районе Кузьминки планируют завершить в первом квартале следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Девелопером торгового центра «Кузьминки Молл» выступает компания Mall Management Group. Готовность объекта оценивают на 94%. Открытие комплекса площадью 70 тысяч кв. м запланировано на первый квартал 2024 года. В трехэтажном здании предусмотрено 170 помещений, а также гастрономического пространства под десятки концепций кафе и ресторанов.
Дополнительно будет благоустроено почти 10 тысяч кв.м прилегающей территории. В летнее период у здания обустроят цветники, рядом для удобства прохожих и посетителей установят 17 лавочек и 9 велопарковок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru