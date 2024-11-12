СК: Литовский активист осквернил воинский мемориал в Курской области
Уголовное дело будет возбуждено против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса, который в том числе осквернял памятники и высказывался о полном запрете русского языка и культуры в Европе. Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, литовец осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области, заявлял о необходимости полного запрета русского языка и национальной культуры в Литве и других европейских странах, публично оправдал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Кроме того, в декабре 2023 года Барткевичюс осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе.
«Председатель Следственного комитета... поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении... Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России», — подчеркнули в Следкоме.
Ранее вандалы осквернили монумент на братской могиле советских воинов в Софии в Болгарии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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