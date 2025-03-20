В Курске прошёл третий урок Открытого Русского космоса
Третий урок Открытого Русского Космоса прошёл в Курске в городской детской художественной школе №1 им. В.М. Клыкова. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».
Провёл урок российский рэпер Аким Апачев. В рамках мероприятия дети попробовали сами нарисовать космос. Их картины планируется передать военнослужащим, участвующим в освобождении Курской области.
«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту... Мечта - это то, что может всё изменить», - отметил гендиректор «СМИ2» Юрий Белоусов.
Отмечается, что ученикам подарили альбомы для рисования, краски, карандаши и фломастеры.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что из школьных предметов ему совершенно не пригодились пение, рисование и физкультура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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