В Курске прошёл третий урок Открытого Русского космоса

Третий урок Открытого Русского Космоса прошёл в Курске в городской детской художественной школе №1 им. В.М. Клыкова. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

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Провёл урок российский рэпер Аким Апачев. В рамках мероприятия дети попробовали сами нарисовать космос. Их картины планируется передать военнослужащим, участвующим в освобождении Курской области.

«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту... Мечта - это то, что может всё изменить», - отметил гендиректор «СМИ2» Юрий Белоусов.

Отмечается, что ученикам подарили альбомы для рисования, краски, карандаши и фломастеры.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что из школьных предметов ему совершенно не пригодились пение, рисование и физкультура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: СМИ2
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