В Курске прошёл третий урок Открытого Русского космоса

Провёл урок российский рэпер Аким Апачев. В рамках мероприятия дети попробовали сами нарисовать космос. Их картины планируется передать военнослужащим, участвующим в освобождении Курской области.

«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту... Мечта - это то, что может всё изменить», - отметил гендиректор «СМИ2» Юрий Белоусов.

Отмечается, что ученикам подарили альбомы для рисования, краски, карандаши и фломастеры.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что из школьных предметов ему совершенно не пригодились пение, рисование и физкультура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

