В культуру – маски. Так решил Верховный суд

Коллективный иск противников масочного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса, отклонен. Такое решение принял Верховный суд России. Иск от имени почти полутора тысяч человек из разных регионов страны подавала общественная организация «Лига защиты пациентов». Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор, в заседании также участвовала представитель Генпрокуратуры, по выражению РИА Новости, «в качестве независимой стороны».

Представитель истцов и президент «Лиги» Александр Саверский заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, например, астмой, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице, «глухие люди читают по губам - мы лишили их такой возможности», - сказал Саверский. По его мнению, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Верховный суд этим доводам не внял.

Прогнозы российских властей относительно возможной отмены масочного режима указывают на конец лета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу. Если вакцинация будет продолжаться в том же темпе, что и сегодня, то к концу лета иммунитет к COVID-19 будет у 60% жителей России, - прогнозировала Голикова. Об этом же говорил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков:

«Август уже будет, что называется, с открытым забралом».

Отказываться от масочного режима России не следует… никогда! С таким заявлением в тот же день выступил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, речь идет не только о защите от коронавирусной инфекции, но и от сезонных заболеваний. Он напомнил, что ежегодно нам угрожают около двухсот вирусов гриппа:

«Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней?» - задался вопросом Онищенко, напомнив, что маски дисциплинированно носят все жители Китая, Японии и Южной Кореи.

«Ответственное отношение населения к своему здоровью играет ключевую роль. Это должно быть элементом культуры», - указал Онищенко.

Коронавирус – это все-таки медицина или политика? Как гласит сетевая шутка, правильный ответ на поставленный вопрос – это религия. Можно верить, можно не верить. Но обряды надо соблюдать.

