В Крыму зафиксировали рост турпотока из Украины

С началом курортного сезона число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы крымского погрануправления ФСБ. По данным ведомства, в среднем пограничники оформляют 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей в сутки. В ФСБ подчеркнули, что в ближайшее время эта тенденция сохранится.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее рассказал о том, что большинство приезжающих на полуостров иностранцев являются жителям Украины.

Как напоминает КИА, в минувшие новогодние праздники – с 28 декабря по 3 января – полуостров посетили почти 70 тысяч туристов. А это на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого год, отметили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

Между тем, в 2018 году Крым впервые вошел в пятерку самых популярных внутрироссийских направлений для совершения новогодних поездок.

