В Крыму усиливают контроль за незаконной вырубкой хвои

Минприроды Крыма в преддверии нового года усиливает контроль за незаконной вырубкой хвои. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

В частности, усиливается охрана и патрулирование территорий хвойных насаждений, а также проверка разрешений «на право реализации новогодних сосен».

Отмечается, что нарушителям будет выписываться штраф, который для граждан составляет от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в случае причинения лесам ущерба, превышающего 5 тысяч рублей предусматривается уголовная ответственность. В зависимости от тяжести преступления наказание может варьироваться от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы до 7 лет.





