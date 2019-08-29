В Крыму стоимость теплоэнергии снизят на 23% с сентября

Власти Крыма снизят стоимость теплоэнергии примерно на 23% с начала сентября текущего года. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на документ республиканского правительства.

Так, вместо 3 тысяч руб./Гкал с 1 сентября 2019 года жители Крыма будут платить 2 300 руб./Гкал.

Крым входит в состав России с 2014 года. Вновь стал российским полуостров по результатам референдума.





