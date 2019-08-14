В Крыму сообщили о массовых хакерских атаках сайтов правительства
14 августа22:09
Официальные сайты республиканского правительства подверглись DDoS-атакам. Об этом сообщает Крымское информационное агентство (КИА) со ссылкой на республиканское министерство связи.
Отмечается, что хакеры совершили попытки блокировать сайты правительства республики, интернет-приемной главы Крыма, электронную почту правительства и другие официальные интернет-ресурсы.
По информации КИА, в связи с атаками доступ к сайтам был временно ограничен, однако их работа уже полностью восстановлена.
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