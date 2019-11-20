В Крыму прокомментировали возможность ухода из республики операторов связи
Глава Мининформа Крыма Сергей Зырьянов прокомментировал возможность ухода из республики операторов связи. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
«Вопросов о прекращении продажи сим-карт и ухода из Крыма одного из операторов связи — нет», - приводит агентство цитату Зырьянова.
Он напомнил, что подобная ситуация уже имела место быть, когда один из операторов планировал увеличить стоимость услуг связи. В итоге в Москве, по словам Зырьянова, было достигнуто соглашения оставить тарифы на прежнем уровне.
Добавим, в данный момент на полуострове работают четыре оператора: «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком». На полуострове также как и по всей России с 1 июня отменен национальный роуминг.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Четыре человека погибли при взрыве на Сицилии
- В США предположили фаворитов РФ на выборах 2020 года
- МИД ответил на требование Эстонии к РФ вернуть «аннексированные территории»
- В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ
- Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире