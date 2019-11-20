В Крыму прокомментировали возможность ухода из республики операторов связи

Глава Мининформа Крыма Сергей Зырьянов прокомментировал возможность ухода из республики операторов связи. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

«Вопросов о прекращении продажи сим-карт и ухода из Крыма одного из операторов связи — нет», - приводит агентство цитату Зырьянова.

Он напомнил, что подобная ситуация уже имела место быть, когда один из операторов планировал увеличить стоимость услуг связи. В итоге в Москве, по словам Зырьянова, было достигнуто соглашения оставить тарифы на прежнем уровне.

Добавим, в данный момент на полуострове работают четыре оператора: «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком». На полуострове также как и по всей России с 1 июня отменен национальный роуминг.

