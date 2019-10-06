В Крыму подвели итоги творческому форуму «Таврида»

В Крыму завершился форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Подведение итогов творческого конкурса, в котором участвовали около пять тысяч человек, состоялось в бухте Капсель под Судаком 5 октября.

Форум, который стартовал 11 мая, объединил скульпторов, литераторов , архитекторов, дизайнеров, режиссеров, актёров, комиков, рэперов, танцоров, танцоров, медийщиков, художников и других. Для них было проведено 15 тематических смен. Под руководством наставников - представителей культуры и искусства – участники разработали и презентовали на грантовом конкурсе свои проекты, добились других профессиональных успехов.

«Это был самый продолжительный и насыщенный этап в истории Тавриды: 5 месяцев, 15 тематических смен, более 350 различных мероприятий, 5 000 молодых профессионалов и 80 партнеров – лидеров различных креативных индустрий. Вместе с участниками мы начали строить первый в России арт-кластер, и наш опыт уже начал распространяться в регионы. Ребята уезжают в свои территории с новыми идеями, полезными знакомствами, ответами на свои профессиональные вопросы, весомой поддержкой своих проектов. Кстати, грантовый конкурс в этом году побил все рекорды – всего Таврида разыграла гранты в сумме 178 650 300 рублей на 311 проектов молодых творцов», – рассказал Сергей Першин, руководитель проекта «Таврида».

В заключительном событии форума приняли участие 200 писателей, поэтов и литературных критиков. Победителями грантового конкурса на литературной резиденции стали 13 участников. Общая сумма грантов резиденции составила 10 000 000 рублей.

Напомним, «Таврида» четвертый год проходит в Крыму, начиная с 2015 года. В 2019 году проект расширился и объединил традиционный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». В рамках форума ведется строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

