В Крыму отмечают наплыв туристов с Украины

За восемь месяцев этого года в Крым на отдых приехали не менее 900 тысяч граждан Украины. Об этом изданию «Комсомольская правда-Крым» рассказал глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его оценке, число украинцев от общего потока туристов на полуостров составило 15%, сообщает КИА.

Всего с начала текущего года в Крыму побывали 6,6 миллиона туристов. Согласно данным министерства курортов и туризма республики, это на 10% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Причём полуостров пользуется всё большей популярностью у жителей и других стран. Таких отдыхающих стало на 5% больше, отмечает Утро.ру. Согласно статистики, Крым посетили путешественники из 159 стран.

Власти предполагают, что всего за этот год полуостров посетят около семи с половиной миллиона туристов Тем самым будет побит прошлогодний рекорд.

