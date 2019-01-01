В Крыму оштрафовали владельца квадрокоптера

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Пилотирование осуществлялось без получения соответствующего разрешения. Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Житель Симферополя - владелец квадрокоптера из-за несанкционированное пилотирование беспилотного летального аппарата в районе городского округа Джанкой привлечен к административной ответственности, сообщает КИА .

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