В Крыму оштрафовали владельца квадрокоптера

Житель Симферополя - владелец квадрокоптера из-за несанкционированное пилотирование беспилотного летального аппарата в районе городского округа Джанкой привлечен к административной ответственности, сообщает КИА.

Пилотирование осуществлялось без получения соответствующего разрешения. Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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