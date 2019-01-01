В Крыму объявлена тотальная война перевозчикам-нелегалам
Руководитель Крыма Сергей Аксёнов объявил приоритетным направлением борьбу с нелегальными перевозчиками в республике. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров РК Юлией Жуковой и министром транспорта РК Сергеем Карповым.
Как передает КИА, Аксёнов подчеркнул, что в работу по борьбе с нелегалами на дорогах подключены все силовые ведомства. Глава Крыма напомнил, что до 24 июля включительно водители имеют возможность легализовать свой автотранспорт.
В свою очередь крымские власти готовы разрешить перевозчикам в течение 6 месяцев продолжать работу на тех же маршрутах, на которых они работают сейчас. А уже с четверга начнутся рейды с участием сотрудников ГИБДД и Ространснадзора, которые будут проверять транспортные средства в течение 50 дней.
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