В Крыму объявлена тотальная война перевозчикам-нелегалам

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов объявил приоритетным направлением борьбу с нелегальными перевозчиками в республике. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров РК Юлией Жуковой и министром транспорта РК Сергеем Карповым.

Как передает КИА, Аксёнов подчеркнул, что в работу по борьбе с нелегалами на дорогах подключены все силовые ведомства. Глава Крыма напомнил, что до 24 июля включительно водители имеют возможность легализовать свой автотранспорт.

В свою очередь крымские власти готовы разрешить перевозчикам в течение 6 месяцев продолжать работу на тех же маршрутах, на которых они работают сейчас. А уже с четверга начнутся рейды с участием сотрудников ГИБДД и Ространснадзора, которые будут проверять транспортные средства в течение 50 дней.

