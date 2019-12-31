В Крыму объявили штормовое предупреждение на 1 января
31 декабря 201918:14
МЧС по республике Крым сообщило о штормовом предупреждении на 1 января. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По словам главы МЧС по региону Сергея Шахова, первый день нового года начнется на полуострове с мокрого снега и дождя. Также прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.
Причиной ухудшения погодных условий крымские гидрометеорологи назвали прохождение холодного фронта.
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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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