В Крыму объявили штормовое предупреждение на 1 января

МЧС по республике Крым сообщило о штормовом предупреждении на 1 января. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

По словам главы МЧС по региону Сергея Шахова, первый день нового года начнется на полуострове с мокрого снега и дождя. Также прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.

Причиной ухудшения погодных условий крымские гидрометеорологи назвали прохождение холодного фронта.

