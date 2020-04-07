В Крыму насчитали 22 случая COVID-19: Ищут таксиста
7 апреля 202019:10
В Крыму по состоянию на 7 апреля зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом COVID-19. Такие данные привел в ходе ежедневного доклада глава республики Сергей Аксенов.
Одна из жительниц республики подхватила коронавирус от своей дочери во время пребывания в Москве. Установлен круг лиц, с которыми контактировала женщина, они помещены под наблюдением.
При этом власти Крыма до сих пор не могут найти таксиста, который подвозил заболевшую.
Всего на данный момент выздоровели 5 жителей Крыма, передает КИА.
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