В Крыму насчитали 22 случая COVID-19: Ищут таксиста

В Крыму по состоянию на 7 апреля зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом COVID-19. Такие данные привел в ходе ежедневного доклада глава республики Сергей Аксенов.

Одна из жительниц республики подхватила коронавирус от своей дочери во время пребывания в Москве. Установлен круг лиц, с которыми контактировала женщина, они помещены под наблюдением.

При этом власти Крыма до сих пор не могут найти таксиста, который подвозил заболевшую.

Всего на данный момент выздоровели 5 жителей Крыма, передает КИА.

