В Крыму на четверть увеличат ежемесячное пособие для одиноких матерей

Депутаты крымского парламента поддержали внесение поправок в закон «О пособии на ребенка». Согласно принятому законопроекту, ежемесячное пособие для одиноких матерей вырастет на 25%, сообщает Крымское информационное агентство.

Из регионального бюджета на эти цели направят 1,5 млн рублей. Отмечается, что после повышения выплата составит 2 627 рублей.

По данным министерства труда и социальной защиты, в республике проживает более 29 тысяч одиноких матерей.





