В Крыму на четверть увеличат ежемесячное пособие для одиноких матерей
9 августа22:41
Депутаты крымского парламента поддержали внесение поправок в закон «О пособии на ребенка». Согласно принятому законопроекту, ежемесячное пособие для одиноких матерей вырастет на 25%, сообщает Крымское информационное агентство.
Из регионального бюджета на эти цели направят 1,5 млн рублей. Отмечается, что после повышения выплата составит 2 627 рублей.
По данным министерства труда и социальной защиты, в республике проживает более 29 тысяч одиноких матерей.
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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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