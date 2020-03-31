В Крыму до 14 апреля изменится движение общественного транспорта

Минтранс Крыма объявил об изменении режима работы общественного транспорта на полуострове до 14 апреля в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «КИА».

В частности, с 1 по 14 апреля будут приостановлены межрегиональные рейсы в направлении Севастополя.

В свою очередь, движение общественного транспорта по межмуниципальным и муниципальным маршрутам будет осуществляться с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 согласно установленными графиками движения; с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 по фактическому пассажиропотоку. Интервал между рейсами составит не более 40 минут.

