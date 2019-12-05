В Крыму 31 декабря сделали выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому 31 декабря в республике официально стало выходным днем. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Отмечается, что рабочий день вместо 31 декабря на полуострове пройдет в субботу 28 декабря.
Аксенов на своей странице «Вконтакте» отметил, что это позволит крымчанам «спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами».
Ранее министр трудa и социaльной зaщиты Максим Топилин заявил, что центрaлизовaнно сделaть 31 декaбря нерaбочим днем в этом году уже невозможно, потому что прaвительство заранее принимaет решение о переносе выходных дней.
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