В Кремле высказались о переносе «Бессмертного полка»

Президент Российской Федерации Владимир Путин не выступал с идеей нового переноса шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что российский лидер озвучит новые предложения, если таковые появятся, передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, не обсуждают ли в администрации президента тему возможного переноса «Бессмертного полка» на сентябрь из-за ситуации с коронавирусом. По словам Пескова, до сих пор не было никаких новых инициатив.

Ранее «Ведомости» сообщили, что шествие «Бессмертного полка» может быть вновь перенесено. Об этом изданию рассказали источники в мэрии Москвы и в руководстве одного из регионов. Традиционная акция не состоялась 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, её перенесли на 26 июля. .

