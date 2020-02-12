В Кремле узнали от СМИ о видео с банкета силовиков с лозунгами воров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не смог прокомментировать ситуацию с видео банкета, на котором повышение в звании сотрудника Следственного комитета отмечается под воровские лозунги.

«Я не знаю, о чем вы говорите. Каким ворам?», — ответил на соответствующий вопрос издания Газета.ру представитель Кремля.

Ранее в сети появилось видео дружеской вечеринки в одном из кафе Тюмени, где отмечали присвоение звания майора следователю регионального управления Следственного комитета Рафику Аглиуллину. На записи один из участников праздника выкрикнул «АУЭ» (арестантский уклад един) и «Жизнь ворам!». СК начал проверку по этому случаю.

Телеканалу «360» удалось разыскать человека, который произносил эти фразы, им оказался некий Денис Девкин – не сотрудник правоохранительных органов. Он утверждает, что таким образом хотел показать, что бандитов в Тюмени больше нет, а от криминального прошлого осталось только три буквы.

Мужчина также признался, что был пьян и решил пошутить. Он рассказал, что после этого ему сделали замечание и он вместе с другом покинул торжество. Девкин также уточнил , что просто снимал видео для собственной страницы в соцсети.

