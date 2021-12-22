В Кремле считают объяснимой реакцию Кадырова на открытие в Турции парка им. Дудаева
Москва по дипломатической линии довела до Анкары свое неодобрение в связи с присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в турецком городе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также считает вполне объяснимой соответствующую реакцию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на данную новость.
Согласно сообщениям средств массовой информации, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции был открыт парк имени Дудаева. По словам представителя Кремля, это «весьма болезненное решение» для всех чеченцев. Песков напомнил, что республика в составе РФ пережила несколько войн, спровоцированных террористами, одним из которых какое-то время был их предводитель Дудаев.
Рамзан Кадыров призвал министерство иностранных дел России отреагировать на действия властей Турции. Он также потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он «за прозрачные и честные отношения» с Россией. По оценке главы Чечни, такие действия Анкары представляют собой прямую угрозу для отношений между двумя странами.
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